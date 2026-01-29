Sinop’un Türkeli ilçesinde istinat duvarında oluşan deformasyon nedeniyle 7 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi, bina sakinleri öğretmenevine yerleştirildi.

Türkeli merkezi Tümerkan Mahallesi’nde bulunan 7 katlı bir binanın bahçe kısmındaki istinat duvarında deformasyon meydana gelmesi üzerine belediyenin teknik personeli tarafından inceleme yapıldı.

BİNA MÜHÜRLENDİ, İNSANLAR TAHLİYE EDİLDİ

İncelemede, istinat duvarının oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek seviyede deforme olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine belediye tarafından alınan kararla, 7 katlı binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilerek, bina mühürlendi.

Bu arada tahliye edilen vatandaşların konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için kaymakamlık tarafından öğretmenevinin kendilerine tahsis edildiği öğrenildi.

