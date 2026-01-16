Bolu'da bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar tahliye edilirken, etkilenen 2 kişiye sağlıkçılar müdahale etti.

Olay, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi üzerinde bulunan Bircan Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki bir dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı ve söndürdü. Dumanlar komple binayı sardı. Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sırasında binada bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 2 kişiye, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Soğutma çalışmalarının tamamlandığı dairede maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

