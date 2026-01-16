Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede endişeye neden oldu. Yarımca Mahallesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra Filyos Belediyesi İtfaiyesi ve Filyos Liman bölgesinde görevli ekipler yönlendirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında jandarma ekipleri de bölgede tedbir aldı.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

