İhlas Haber Ajansı
Sivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi hayatını kaybetti
Sivas'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgilere göre 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Özetle DinleSivas'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı! 3 kişi hay...
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3. Sayfa 1 dk önce
Merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir kaza yaşandı.
- Kaza, Kurtlapa köyü yakınlarında meydana geldi.
- İki araç kafa kafaya çarpıştı.
- Kazayı görenler durumu yetkililere bildirdi.
- Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- Araçlarda sıkışanlar için kurtarma ekipleri çalıştı.
- 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
- Yaralanan 2 kişi hastaneye sevk edildi.
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Feci kazada merkez ilçeye bağlı Kurtlapa köyü yakınlarında yaşandı. İki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
CAN PAZARI YAŞANDI
Araçlarda sıkışanlar için kurtarma ekipleri devreye girdi. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.
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