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Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat&#039; diyorlar
Taksi, Eğlence, İndirim, Ordu, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da bir taksici, müşterilerine sıra dışı bir yolculuk sunmaya başladı. Aracına binenlere zeka bulmacası uzatan taksici, çözene ise indirim yapıyor. Taksici, çoğu müşterisinin hırslanıp "yolu biraz daha uzat" dediğini söyledi.

Altınordu ilçesinde 5 yıldır taksicilik yapan ve çocukluğundan beri zeka oyunlarına ilgi duyan 27 yaşındaki Bulut Samet Yanık, oyunu çözenlerin ilgisinden yola çıkarak uygulamayı yaygınlaştırdı.

Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar - 1. Resim

BU OYUNLAR GERÇEKTEN ÇOK ZOR, MÜŞTERİLER HIRSLANIYOR

Müşterilere zorlayıcı el becerisi oyunları sunan Yanık, yol boyunca bu oyunla ilgilenen yolcuların keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Yanık, "Bazı oyunlar gerçekten çok zorlayıcı. Çözemeyen müşteriler hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyor.

Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar - 2. Resim

ÇÖZENE ÖDÜL TAKSİMETREDE İNDİRİM

Çözmeyi başaranlar ise ‘Ödülüm ne?' deyince ben de yüzde 10 indirim vermeye başladım. İnsanlar memnun, cep telefonları yerine oyunla vakit geçiriyorlar. Şu anda elimde 80'e yakın oyun var, sayıyı artırmaya devam ediyorum" dedi.

Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar - 3. Resim

TELEFONDAN DAHA EĞLENCELİ

Uygulamayla ilgili konuşan yolculardan Arkın Kılıç ise, "Taksiye acil bir durumla bindim. Taksici arkadaş zeka oyunlarından bahsedince ilgimi çekti. İlkini çözemedim ama ikincisini başardım. Telefonla uğraşmak yerine böyle keyifli bir şeyle vakit geçirmek güzeldi. Bu fikri çok beğendim" dedi.

Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar - 4. Resim

Bulut Samet Yanık'ın yenilikçi yaklaşımı müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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