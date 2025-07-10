Takside zor oyun... Çözene indirim yapıyor! Hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyorlar

Ordu'da bir taksici, müşterilerine sıra dışı bir yolculuk sunmaya başladı. Aracına binenlere zeka bulmacası uzatan taksici, çözene ise indirim yapıyor. Taksici, çoğu müşterisinin hırslanıp "yolu biraz daha uzat" dediğini söyledi.

Altınordu ilçesinde 5 yıldır taksicilik yapan ve çocukluğundan beri zeka oyunlarına ilgi duyan 27 yaşındaki Bulut Samet Yanık, oyunu çözenlerin ilgisinden yola çıkarak uygulamayı yaygınlaştırdı.

BU OYUNLAR GERÇEKTEN ÇOK ZOR, MÜŞTERİLER HIRSLANIYOR

Müşterilere zorlayıcı el becerisi oyunları sunan Yanık, yol boyunca bu oyunla ilgilenen yolcuların keyifli vakit geçirdiğini belirtti. Yanık, "Bazı oyunlar gerçekten çok zorlayıcı. Çözemeyen müşteriler hırslanıp ‘Yolu biraz daha uzat' diyor.

ÇÖZENE ÖDÜL TAKSİMETREDE İNDİRİM

Çözmeyi başaranlar ise ‘Ödülüm ne?' deyince ben de yüzde 10 indirim vermeye başladım. İnsanlar memnun, cep telefonları yerine oyunla vakit geçiriyorlar. Şu anda elimde 80'e yakın oyun var, sayıyı artırmaya devam ediyorum" dedi.

TELEFONDAN DAHA EĞLENCELİ

Uygulamayla ilgili konuşan yolculardan Arkın Kılıç ise, "Taksiye acil bir durumla bindim. Taksici arkadaş zeka oyunlarından bahsedince ilgimi çekti. İlkini çözemedim ama ikincisini başardım. Telefonla uğraşmak yerine böyle keyifli bir şeyle vakit geçirmek güzeldi. Bu fikri çok beğendim" dedi.

Bulut Samet Yanık'ın yenilikçi yaklaşımı müşterilerin ilgisini çekiyor.