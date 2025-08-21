Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı! Yardıma gelenleri darbetti

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı! Yardıma gelenleri darbetti

Aksaray'da bir parkta "Tecavüz ediyorlar, yardım edin" diyerek çığlık atan ve yardım çağrısında bulunan bir kadın kendisine yardım etmek üzere yanına koşan genci tekme atarak darbetti. Şüpheli kadın polisler tarafından gözaltına alındı.

Aksaray'da park içerisinde "Tecavüz ediyorlar" diye çığlık atarak yardım isteyen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı. Kadın, kendisine yardıma gelenleri ise darbetti.

Olay, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Kent Park'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakileri gece yarısı bir kadının çığlıklarıyla uyandı.

"Tecavüz ediyorlar, yardım edin" diye çığlık atarak bağıran kadın, vatandaşları tedirgin etti.

"Tecavüz ediyorlar" diye çığlık attı! Yardıma gelenleri darbetti - 1. Resim

YARDIMA GELEN GENCİ DARBETTİ 

Çığlık seslerini duyan kimi vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunurken, kimisi de kadının çığlığına kayıtsız kalmayarak yanına koştu. Yardım için kadının yanına giden bir genç neye uğradığını şaşırdı.

Yardım etmek için gelen genci itip kakan ve diğer yardıma gelenlere de tehditler savuran kadın, genci tekme atarak darbetti.

Yaşananlar kameralara yansırken, hem yardım isteyen hem de yardıma geleni darp eden, sonra da "Yaklaşma" diyerek tehditler savurarak küfür yağdıran kadın elindeki telefonla sürekli birilerini arayarak konuşma yaptı.

Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kadını araca bindirerek polis merkezine götürdü.

