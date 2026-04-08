Tekirdağ'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ormanlık alana devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Hakan Kaplan idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ormanlık alanda ağaçlara çarpmasının ardından devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücü Hakan Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan Mehmet Serkan Kaya, Ethem Gül ve Mustafa Kartal, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Kaplan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılarak Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

