Tekirdağ'da kaza! İşçi servisleri çarpıştı, 19 yaralı var
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, 19 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Ü.Ş. idaresindeki 59 S 8618 plakalı işçi servisi ile R.Y. yönetimindeki 59 S 2048 plakalı işçi servisi çarpıştı.
19 KİŞİ YARALANDI
Kazada servislerde bulunan 19 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırdı.
