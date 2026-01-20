Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu, ABD'de meydana gelen zincirleme kazaya 10 araç karıştı. Michigan eyaletinde kar sebebi ile meydana gelen kazada çok sayıda insanın yaralandığı öğrenildi.

ABD’nin Michigan eyaletinde kar, buzlanma ve fırtına nedeniyle 100’den fazla araç birbirine girdi. Aralarında en az 30 kamyonun da bulunduğu araçlar birbirine çarpıp yoldan çıktı.

KAR KAZAYI GETİRDİ

Olay şiddetli kar yağışı nedeniyle meydana geldi. Yerel polis, toplu kazada çok sayıda insanın yaralandığını, ancak hayatını kaybedenlerin olmadığını bildirdi.

