Ankara'da yolun karşısına geçerken aracın çarptığı Leyla Topaç hayatını kaybetti. Topaç'ın kahvaltı için aldığı simitlerin etrafa dağıldığı görüldü.

Ankara-Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkiinde işine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Topaç'a (35), araç çarptı. Kaza sonucu Leyla Topaç olay yerinde hayatını kaybetti.

SİMİTLERİ YERE SAÇILDI

Topaç'ın iş yerinde yemek için aldığı simitlerin yere saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen kadının yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Leyla Topaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İşe giderken kazada can verdi! Kahvaltıya aldığı simitler yola saçıldı

Haberle İlgili Daha Fazlası