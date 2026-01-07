Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, evinde biriktirdiği eski giysilerin arasında hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti. Cenazesi morga kaldırıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Atatürk 5. Sokak’ta yaşayan 71 yaşındaki Müjgan Akdeniz, uzun süredir evinde biriktirdiği eski giysilerin arasında hareketsiz halde bulundu. Durumu fark eden yakınları, olay yerine ambulans ve polis ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Akdeniz’in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, gerekli incelemelerin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"ESKİ GİYSİLERİ BİRİKTİRME ALIŞKANLIĞI VARDI"

Komşuları, yaşlı kadının vefatına üzüntülerini dile getirerek, “Annesi kendisinden haber alamayınca cama tıklayarak bizlere haber verdi. Vefat ettiğini öğrenince çok üzüldük. Müjgan Hanım eski giysileri biriktirme alışkanlığı olan biriydi” ifadelerini kullandı.

