Zirai don riskine karşı kapsamı genişlettiklerini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftiler için yeni bir kararı duyurdu. Don teminatı ve Temel Sigorta Paketi için devlet prim desteğini yüzde 70’e çıkardıklarını açıklayan Bakan Yumaklı, parsel bazlı pilot uygulamayı Tekirdağ’da başlatacaklarını belirtti.

Tarım sigortalarında yeni dönemin başladığını belirten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni açıklamalar yaptı. Bakan Yumaklı, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından teminat altına alınacak ürünlerin kapsamının genişletildiğini duyurdu.

Tarım sigortalarında yeni dönem! Prim desteği yüzde 70’e çıktı, pilot uygulama Tekirdağ’da başlayacak

Üreticilerin emeklerini daha güçlü desteklerle korumaya devam edeceklerini belirten Bakan Yumaklı "Meyve ve sebzelerde don riskine karşı kapsamı genişletiyoruz. Hububat ve bakliyatta Köy Bazlı Verim Sigortası'nı sertifikalı tohumlukları da kapsayacak şekilde güçlendiriyoruz.” dedi.

Tarım sigortalarında yeni dönem! Prim desteği yüzde 70’e çıktı, pilot uygulama Tekirdağ’da başlayacak

PİLOT İL: TEKİRDAĞ

Sosyal hesabından bir paylaşım yapan Bakan Yumaklı, parsel bazlı pilot uygulamayı Tekirdağ'da başlatacaklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı, don teminatı ve Temel Sigorta Paketi için devlet prim desteğini yüzde 70'e çıkardıklarını belirterek “Üreticimizin emeğini daha geniş kapsamla, daha güçlü desteklerle korumaya devam ediyoruz” mesajını verdi.

Tarım sigortalarında yeni dönem! Prim desteği yüzde 70’e çıktı, pilot uygulama Tekirdağ’da başlayacak

TEMİNAT KAPSAMINDA NELER VAR?

Yeni düzenlenemeye göre; altıntop, limon, mandalina ve portakal da güneş yanıklığı zararı riski teminat kapsamına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

PRİM DESTEĞİ YÜZDE 70’E ÇIKTI

Aynı zamanda kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişne de kış donu, teminat başlangıç dönemi gözetilmeden kapsama dahil edildi.

Yeni düzenleme ile kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede kış donu zararı prim desteği de yüzde 70 olarak uygulanacak.

ZİRAİ DON DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, daha önce zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere destek ödemesi yapılacağını açıklamıştı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, kasım ayının sonuna kadar 23,5 milyar lira destek ödemesi yapıldığını söyleyen Bakan Yumaklı "Bu ödemenin devamı olarak bugün üreticilerimize 221 milyon 150 bin lira daha aktarıyoruz. Böylece zirai don desteğimiz toplam 23 milyar 773 milyon liraya ulaştı. Üreticimizin her şartta yanında olmaya, emeğini ve alın terini korumaya devam ediyoruz” diyerek ödemlerin hesaplara yatırıldığını duyurmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası