Tokat merkezli 12 ilde, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması iddiasıyla düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2,4 milyar liralık para hareketi olduğunu belirledi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve projeli takip çalışması sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklandığı bilgisine ulaştı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tokat merkezli Antalya, Sivas, Aydın, Manisa, Adana, Mersin, İzmir, Çankırı, Samsun, Malatya ve Mardin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda silah, para ve dijital materyaller ele geçirildi.

Tokat merkezli 12 ilde operasyon: Çete çökertildi!

2,4 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, yaklaşık 2,4 milyar liralık para hareketi olduğunu belirledi. Operasyonda gözaltına alınan 64 şüpheli Tokat'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası