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Trafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Trafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trafikte korna çalma kavgası, meydan savaşına dönüştü. İki grup birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldırdı. Kavgada 5 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Edirne'de trafikte korna çalma kavgasında iki grubun birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldırması sonucu 2'si bıçakla olmak üzere 5 kişi yaralanırken, olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. 

İKİ HUSUMETLİ ARASINDA TRAFİKTE KORNA KAVGASI

İddialara göre; Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan ve otomobilleriyle trafikte ilerleyen iki sürücü arasında korna çalma nedeniyle tartışma yaşandı.

Trafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştü - 1. Resim

MEYDAN SAVAŞINA DÖNÜŞTÜ, POLİS ZORLUKLA AYIRDI

Dakikalar sonra birbirlerine bıçak, tekme, yumruk, sopa, sandalye ve taşlarla saldıran iki grubun kavgası adeta meydan savaşına döndü.

Trafikte korna kavgası meydan savaşına dönüştü - 2. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Grup polislerin müdahalesi sonucunda zorlukla ayrıldı. Kavgada ikisi bıçak darbeleriyle olmak üzere yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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