Anadolu Ajansı • Tunceli
Tunceli'de Munzur Çayı'nda kadın cesedi bulundu
Tunceli'de Munzur Çayı'nda kadın cesedi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Tunceli'de Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde kadın cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
