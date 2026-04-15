Galatasaray, yarı finalde İspanyol ekibiyle eşleşti
İspanyol ekibi Casademont Zaragoza, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final maçında Basket Landes ekibini 69-53 mağlup etti ve yarı finalde Galatasaray Çağdaş Faktoring'in rakibi oldu.
Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Casademont Zaragoza arasındaki yarı final müsabakası, 17 Nisan Cuma günü oynanacak.
Fenerbahçe Opet'in yarı finaldeki rakibi oldu
Salon: Pabellon Principe Felipe
Hakemler: Sonia Teixeira (Portekiz), Petar Pesic (Sırbistan), Ioannis Agrafiotis (Yunanistan)
Basket Landes: Pardon 2, Djekoundade, Musa 19, Massey 5, Lacan 12, Wojta 5, Macquet 5, Ewodo 2, Bussiere 3
Casademont Zaragoza: Ortiz 2, Hempe 15, Fingall 2, Vorackova 8, Pueyo 2, Leite, Bankole 16, Flores 4, Gueye 17, Mawuli 3, Oma
1. Periyot: 18-19
Devre: 26-35
3. Periyot: 40-62