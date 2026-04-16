İsrail’in güneyindeki Netivot şehri, ‘tarihin en büyük arı istilası’ ile karşı karşıya. İsrail medyasına yansıyan olayda, bir alışveriş merkezi ve çevredeki konutları saran binlerce arının, İsrail hava kuvvetlerini de alarma geçirdiği kaydedildi. Sürülerin uçak motorlarına girmesinden endişe eden yetkililer, uçuşların durdurulduğunu bildirdi.

İsrail medyasından Ynet'in haberine göre, binlerce arının bir alışveriş merkezini sardığı belirtildi. Sadece alışveriş merkeziyle sınırlı kalmayan arılar, şehrin farklı noktalarındaki konutların balkonlarını da istila etti.

"Tarihin en büyük arı istilası’ olarak nitelenen olay, İsrail Hava Kuvvetleri’ni de alarma geçirdi. Sürülerin uçak motorlarına ve hassas cihazlara girerek teknik arızalara yol açması endişesiyle bazı uçuşların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

Yetkililer, olayın tamamen kontrol altına alınana kadar dikkatli olunması gerektiğini belirterek vatandaşlara sakin kalmaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.

