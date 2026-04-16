Macaristan’da 16 yıllık Orban iktidarının ardından Başbakan seçilen Peter Magyar, devlet televizyonu M1'de katıldığı canlı yayında, kurumun yayın politikalarını sert bir dille hedef aldı. Taraflı yayın yapıldığını öne süren Magyar, kanalı askıya alacaklarını söyledi. Canlı yayında Magyar ve kadın sunucunun arasında yaşanan gergin dakikalar sosyal medyada gündem oldu.

GERGİN BAŞLAYAN YAYIN KABUSA DÖNÜŞTÜ

Macaristan’da 16 yıllık Orban döneminin ardından seçilen Başbakan Magyar, göreve geldikten sonra ilk kez devlet kanalı M1’de bir programa katıldı. Hava durumu bülteninin kesilmesiyle başlayan yayın, daha ilk anlardan itibaren gergin bir atmosfere sahne oldu. Röportajın başında sunucu, yeni hükümetin hangi politikaları hayata geçireceğine dair sorusunu yöneltti Ancak Başbakan Magyar , konuşmasını medyada kendisi ve ailesi hakkında yer alan hakaret iddialarına getirerek bu yayınları sert bir dille eleştirdi. Sunucu ise söz konusu iddiaları kabul etmedi.

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Macar Başkan kanalı hedef aldı: Askıya alacağız

KANAL ASKIYA ALINACAK

İlerleyen dakikalarda tartışma büyürken Magyar, devlet medyasını sert ifadelerle hedef aldı. Kanalın taraflı yayın yaptığını savunan Başbakan, bu yapının değiştirileceğini ve gerekirse yayın faaliyetlerinin askıya alınabileceğini söyledi. Kamu yayıncılığı için ayrılan büyük bütçenin verimsiz kullanıldığını dile getiren Magyar, buna karşın sosyal yardımların yıllardır artırılmadığını vurguladı.

SUNUCU KONUYU DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI AMA…

Öte yandan, Macar medyasına yansıyan bazı haberlerde sunucunun konuyu değiştirmeye ve farklı sorularla tartışmayı bitirmeye çalıştığı öne sürüldü. Magyar ise devlet medyasının kendi partisi hakkında doğru bilgi vermediğini iddia ederek, iktidarları süresince bunun ortaya konacağını ifade etti. Medya yasasına ilişkin bir soruya da cevap veren Başbakan, mevcut düzenlemelerin bile uygulanmadığını savunarak hukuka uygun hareket edeceklerini belirtti.

Programda ayrıca Avrupa Birliği fonlarının geleceği de gündeme geldi. Magyar, bu konuda yapılan yorumlara karşı çıkarak, Avrupa Komisyonu ile yürüttüğü temasların daha belirleyici olduğunu dile getirdi. Canlı yayında yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. Peter Magyar'ın devlet medyasına yönelik sert çıkışı, ülkede medya politikaları ve kamu yayıncılığının geleceğine dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

16 YILLIK ORBAN İKTİDARI SONA ERDİ

Macaristan'da Ulusal Seçim Ofisi tarafından paylaşılan ilk sonuçlara göre, parlamento seçimlerini Peter Magyar liderliğindeki muhalefet partisi Tisza kazanırken, Başbakan Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarı sona erdi.

