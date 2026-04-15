Macaristan’ın yeni Başbakanı Peter Magyar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın balkonundan komşu bahçeye baktığında, 16 yıllık iktidarı kaybeden selefi Viktor Orban’ı gördü. Magyar, o anları "Hayat en büyük yönetmen" diyerek paylaştı ve Orban’ın ne okuduğuna dair takipçilerine anket açtı.

Macaristan'da 12 Nisan seçimleriyle Viktor Orban’ın 16 yıllık dönemini bitiren Peter Magyar, devir teslim öncesi sembolik bir ana imza attı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın balkonunu gezen Magyar, hemen yan taraftaki Başbakanlık konutunun bahçesinde elinde belgelerle oturan Orban’ı fark etti.

Magyar, sosyal medya hesabından bu anın videosunu paylaşarak, "Cumhurbaşkanı ofisini gösterirken, yakından ayrılacak olan Başbakan'ı komşu bahçede gördüm" dedi.

Macaristan’ın yeni Başbakanı Magyar, Orbanla böyle dalga geçti: Tam filmlik sahne

ANKET AÇTI: "VEDA KONUŞMASI MI, TRUMP MI?"

Yeni Başbakan Magyar, o anları sadece paylaşmakla kalmadı, takipçilerine Orban’ın ne okuyor olabileceğine dair mizahi bir anket sundu.

Magyar’ın sunduğu seçenekler arasında şunlar yer aldı:



Veda konuşması,



Sporla ilgili ulusal gazete,



ABD Başkanı Trump'ın bugünkü açıklaması.

İLK HEDEF: "ORBAN’IN PROPAGANDA MAKİNESİ"

Magyar ayrıca göreve gelir gelmez ilk neşteri medyaya vuracağını açıkladı. Viktor Orban yanlısı olmakla suçladığı kamu medyasının yayınlarını, yeni bir basın yasası çıkarana kadar askıya alacağını duyuran Magyar, "Propaganda makinesinin son günlerine şahit olduk. Kamu medyası asıl görevini yapana kadar haber hizmetlerini durduracağız" dedi.

"TÜM KUKLALAR İSTİFA ETMELİ"

Parlamentoda üçte iki çoğunluğa sahip olan Magyar, sadece hükümeti değil, devletin kilit noktalarındaki isimleri de hedef aldı. Pazar günü yaptığı zafer konuşmasında Magyar, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Başsavcı Gabor Balint Nagy ve Anayasa Mahkemesi üyelerini istifaya davet etti.

