Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aleyna Bozok’un ifadesi ortaya çıktı. İfadede yer alan haberler ardından Aleyna Bozok'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Aleyna Bozok kimdir, hangi dizilerde oynadı?

11 Ocak 2002 tarihinde dünyaya gelen Aleyna Bozok, Nişantaşı Üniversitesi Diyetisyenlik Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi Oyunculuk Eğitimi de alarak oyunculuk alanına yönelmiştir.

Aleyna Bozok'un ilk büyük televizyon deneyimlerinden biri Yalı Çapkını oldu. Annem Ankara dizisinde Güneş karakterini canlandıran Aleyna Bozok, Kızılcık Şerbeti dizisinde ise "Yasemin" karakteriyle izleyiciyle buluştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası