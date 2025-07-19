Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün şüpheli ölümü! Telefonu kapalıydı, kapısı çilingirle açıldı

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu. Uzun süre kendisinden haber alınamayan ve telefonu kapalı olan Gök'ün evine çilingirle girildi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök’ten üzücü bir haber geldi. Uzun bir süre kendisinden haber alınamayan Gök, Bakırköy'deki evinde ölü bulundu.

TELEFONU KAPALIYDI, EVİNE ÇİLİNGİRLE GİRİLDİ

Esen Gök'ün telefonunun kapalı olması ve site güvenliği tarafından yapılan aramalara cevap vermemesi üzerine, arkadaşları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir çilingir yardımıyla daireye girdi.

Ekipler içeri girdiklerinde ünlü spikerin cansız bedeniyle karşılaştılar. İlk incelemelerde Esen Gök'ün intihar etmiş olabileceği düşünülse de olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

6 YILDA TÜRKİYE'NİN SEVİLEN SPİKERLERİNDEN BİRİ OLDU

Esen Gök, 2019 yılında Gazi Koşusu sırasında Kadın Binici Koşusu'nu gerçekleştiren ilk kişi olarak dikkat çekmişti. Veliefendi Hipodromu'nda yarış severlerin en sevdiği isimlerden biri haline gelen Gök, son altı yıldır Türkiye'nin ilk kadın at yarışı spikeri olarak birçok koşuyu yarış severlere aktardı.