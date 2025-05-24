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Üniversite öğrencisinin "akıllı tarım" tuzağı! Uzaktan kontrolle zehir yetiştirmiş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da jandarma ekipleri, Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi olduğu belirlenen bir şahsın, metruk binada kurduğu teknolojik sistemle (IP kameralı, uzaktan kontrollü) kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi ve profesyonel yetiştirme ekipmanları ele geçirilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığınca Bozdoğan ilçesi Pınarlı Mahallesi'nde, Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen R.C.S. (21) isimli şahsın, metruk bir binada uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir ektiği tespit edildi.

Üniversite öğrencisinin "akıllı tarım" tuzağı! Uzaktan kontrolle zehir yetiştirmiş - 1. Resim

ÇİLİNGİR YARDIMI İLE GİRİLDİ

Harekete geçen jandarma ekipleri, Pınarlı Mahallesi'nde bulunan metruk binanın ışık yanan odasına çilingir yardımı ile girdi.

Odaya giren ekipler, internet üzerinden cep telefonu vasıtasıyla IP üzerinden kontrol edilen hareket sensörlü kamera ile zaman ayarlı dijital ledlerin olduğu ve uzaktan kontrol mekanizması ile çalışan sistem kurarak kenevir yetiştirildiğini tespit etti.

UZAKTAN KONTROLLE YETİŞTİRMİŞ

Yapılan aramada 20 kök Hint keneviri bitkisi, 5 adet bitki yetiştirmek için kullanılan led büyüme paneli, 2 adet masa tipi fan, 1 adet duvar tipi pervane, 2 adet zaman ayarlı priz, 1 adet ısı ve nem ölçer, 2 adet hareket sensörlü IP kamera, 1 adet modem, 1 adet zaman ayarlı su pompası, 4 paket uyuşturucu sarma kağıdı, 1 adet uyuşturucu öğütme aparatı ve çok sayıda priz kablo ve tarım aleti ele geçirildi. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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