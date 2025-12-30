Samsun'da üşüdükleri için bir eve girerek yaklaşık 50 bin lira değerindeki televizyonu çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde bulunan ve sahibi İstanbul'da yaşayan bir ikametin giriş katında 20 Aralık günü Dursun A. (27) ve Nefise G.N.E. (31) camını kırıp girdikleri evden 50 bin lira değerinde televizyon çaldı.

İKİLİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve araştırma sonucu hırsızlık olayını evden ve iş yerinden hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından 10 suç kaydı bulunan Dursun A. ile kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından 7 ayrı suç kaydı bulunan Nefise G.N.E.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık Bürosu ekipleri Dursun A. ile Nefise G.N.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca, Dursun A.'nın eve girerken camı kırdığı sırada elini de kestiği tespit edildi. Dursun A. ve Nefise G.N.E. evden hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Dursun A., ifadesinde üşüdükleri için camı kırık olan eve girdiklerini, televizyonu çalmadıklarını iddia etti.

