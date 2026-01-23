Yangın, Van Yolu Caddesi’ndeki bir iş yerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler çevredeki diğer iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün gece Erciş ilçesine bağlı Van Yolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

BİTİŞİKTEKİ DÜKKANLARA DA SIÇRADI

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, caddedeki diğer iş yerlerine de sıçradı. Alevlere müdahale eden ekiplerin uzun uğraşlar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 3 iş yeri tamamen yanarken, 2 iş yerinin çatısı ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

