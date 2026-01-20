İzmir Konak’ta lüks bir binada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

İzmir’in Konak ilçesi Mürselpaşa Bulvarı yan yolunda bulunan lüks bir binada saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede ulaştıkları yangına müdahale ederek, alevlerin çevredeki diğer binalara sıçramasını engelledi.

BİNADA BÜYÜK MADDİ HASAR VAR

Yoğun çabalar sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Binada maddi hasar meydana gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

