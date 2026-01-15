Antalya'da yaklaşık 1 haftadır yakınlarının ulaşamadığı ve evinden kötü kokuların yayılmaya başladığı Ertuğrul Akyol, ölü olarak bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 795 sokak üzerinde bulunan bir sitenin D blok en üst katında meydana gelen olayda yaklaşık 1 haftadır kendisine ulaşılamayan Ertuğrul Akyol'un (69) yakınları kendisini kontrol etmek için evine geldi.

Yakınları 1 haftadır ulaşamıyordu! Evinde ölü bulundu

Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen polis ekipleri içerdin ağır bir kokunun geldiğini fark edince kapının çilingir yardımıyla açılması için savcılık kararı çıkardı. Adrese gelen çilingir vasıtasıyla kapı açılırken Akyol odasında battaniyeye sarılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Ekipler yaklaşık 1 hafta kadar önce öldüğü düşünülen ve cesedi çürümeye yüz tutmuş halde bulunan Ertuğrul Akyol'un ölümünü şüpheli bulurken, Olay Yeri İnceleme ekibi ikamet içerisinde inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekibi daire içerisini saran ağır koku nedeniyle özel kıyafet ve maske ile çalışma yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Akyol'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

