Antalya’nın Kepez ilçesinde ekmek almak için dışarı çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük, yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Cenazesi oğlu ve kızı tarafından gözyaşları içinde teslim alındı.

Kaza, dün akşam 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yaşlı adamın feci sonu: Ekmek almak için çıktığı yolda can verdi

ÇÖP KAMYONU ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, ekmek almak için evinden çıkan 79 yaşındaki Hamza Körük'e, yolun karşısına geçtiği sırada sokak üzerindeki çöp konteynerından çöpleri alarak hareket eden Sadullah T.'nin kullandığı çöp kamyonu çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adamın bacaklarının üzerinden geçen çöp kamyonu çalışanların uyarısı ile durdu. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Hamza Körük'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

KIZI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Körük'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Feci kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi işlemlerinin ardından oğlu ve kızı tarafından teslim alındı.

Cenazenin teslimi sırasında Hamza Körük'ün kızının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Yaşlı adamın cenazesi toprağa verilmek üzere Kepez Altınova Mahallesi mezarlığına götürüldü.

