Zeytinburnu’nda 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan güvenlik ihmali, Iğdır’da da kazaya davetiye çıkardı. Cephesinde iyileştirme yapılan binaya kurulan iskelede koruma filesinin olmadığı, yaya geçiş güvenliğinin sağlanmadığı, uyarı levhasının bulunmadığı görüntülendi.

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm yapılan bir binanın yıkımı sırasında kopan beton parçası 6 yaşındaki kız çocuğunun başına düşmüş, çocuk hayatını kaybetmişti.

Yürekleri dağlayan olayda yıkım sırasında güvenlik kurallarının ihlal edildiği bildirilmişti. Zeytinburnu’ndaki ihmal, bu kez Iğdır’a taşındı.

UYARI LEVHASI YOK

Iğdır merkez Rıza Yalçın Caddesi'nde eski bir binanın cephesinde yapılan iyileştirme çalışmalarında gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığı görüldü. Kaydedilen görüntülerde kurulan iskelede işçilerin koruma filesi olmadan çalıştığı, iskele altında yaya geçiş güvenliğinin sağlanmadığı ve herhangi bir uyarı levhasının bulunmadığı ekrana yansıdı. Kaldırımın gelişigüzel şekilde kapatılması da dikkat çekti.

Adres bu kez Iğdır! Ölüme davetiye çıkaran ihmal: Koruma filesi, uyarı levhası yok

Görüntülerde herhangi bir şerit kapatma ya da trafik düzenlemesinin yapılmadığı da fark edildi. Kazaya davetiye çıkaran güvenlik ihmali, gözlerden kaçmadı.

NE OLMUŞTU?

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan bir binadan kopan beton parçasının, annesiyle birlikte kaldırımda yürüyen 6 yaşındaki Tesnim Urfalı'nın başına düşerek ölümüne neden olmuştu.

2 TUTUKLAMA

6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında kepçe operatörünün de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kepçe operatörü ve beraberindeki bir kişi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise tutuklanmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, kepçe operatörünün serbest bırakılmasına itiraz etmişti. Yapılan itirazın mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından kepçe operatörü de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

