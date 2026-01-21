Denizli’de bir makine fabrikasında sobayı tinerle yakmak isterken alevlerin parlaması sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi Yiğit Can Okatan, sevk edildiği hastanede 7 gün süren mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Olay, 13 Ocak tarihinde Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir makine fabrikasında meydana geldi.

Yiğit Can Okatan’ın kahreden sonu: 7 gün sonra acı haber geldi

ALEVLER ARASINDA KALDI

Fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Yiğit Can Okatan, sobayı tinerle yakmak istedi. Bu sırada tinerin parlaması sonucu Okatan'ın vücudunda yanıklar oluştu. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ilk olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Okatan, daha sonra İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yiğit Can Okatan’ın kahreden sonu: 7 gün sonra acı haber geldi

HASTANEYE VEFAT ETTİ

İzmir’deki branş hastanesinin yoğun bakım ünitesine alınan Okatan, 7 günlük hayat savaşını kaybetti.

Yiğit Can Okatan’ın kahreden sonu: 7 gün sonra acı haber geldi

Otopsisi yapıldıktan sonra yakınlarına teslim edilen Okatan'ın cenazesi, bugün Burdur'un Altınyayla ilçesine bağlı Kızılyaka köyünde toprağa verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası