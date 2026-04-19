Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da yürüttükleri 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri 378 milyon TL olan toplam 420 kilogram uyuşturucu maddeye el koydu.

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Gümrük Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edirne ve İstanbul’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, uyuşturucu trafiğine ağır bir darbe indirildi.

TIRDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Edirne'de gerçekleştirilen ilk operasyonun adresi, Türkiye’nin en önemli sınır kapılarından biri olan Kapıkule oldu. Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tır, ekiplerin risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Şüpheli görülen araçta yapılan detaylı aramalar ve kontroller sonucunda, gizlenmiş halde tam 280 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA OPERASYON

Ekiplerin ikinci hedefi ise İstanbul Havalimanı oldu. ABD çıkışlı olduğu belirlenen bir kargo gönderisi, Gümrük Muhafaza ekiplerinin incelemeleri sonucunda şüpheli olarak değerlendirildi. Gönderi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, paketlerin içerisine gizlenmiş 140 kilo esrar tespit edildi.

378 MİLYONLUK YAKALAMA

Her iki operasyonun toplam bilançosu, uyuşturucu ticaretinin ulaştığı devasa boyutu gözler önüne serdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, toplamda 420 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilirken, "Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 378 milyon 107 bin Türk Lirası olduğu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi. Yakalanan maddeler, işlemlerin ardından imha edildi.

TERÖRÜN FİNANSMANINA AĞIR DARBE

Ticaret Bakanlığı, bu tür operasyonların sadece uyuşturucuyla mücadele değil, aynı zamanda suç gelirlerinin önlenmesi açısından da hayati önem taşıdığını vurguladı. Açıklamada, "Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen bu operasyonlar, terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasının önlenmesi başta olmak üzere, uluslararası suç örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri olan uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadelede kritik bir rol oynamaktadır." denildi.

Bakanlık, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, ülkemizin ekonomik ve toplumsal güvenliğinin korunması amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını 2026 yılında da aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir." mesajını paylaştı.

Operasyonların ardından ele geçirilen maddelere el konulurken, olayda sorumluluğu bulunan şahıslara yönelik hukuki süreç de vakit kaybetmeden başlatıldı.

