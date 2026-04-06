Zeytinburnu’nda beton dökümü sırasında oluşan basınç nedeniyle 5 katlı binanın duvarı çöktü, dairede hasar oluştu. Panik yaşayan vatandaşlar binayı terk etti. Olayla ilgili çalışmalar sürerken 2 inşaat yetkilisi de ifadeye götürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Saha Yolu Sokak üzerinde yaşandı. 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaatta beton dökme işlemi yapıldığı sırada basınç nedeniyle binanın 3. katındaki apartman boşluğu ve bir daire içindeki duvarda yıkılma meydana geldi.

Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın duvarı çöktü! Vatandaşlar sokağa döküldü

BİNADA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada hasar oluştu.

Zeytinburnu’nda 5 katlı binanın duvarı çöktü! Vatandaşlar sokağa döküldü

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili 2 inşaat yetkilisi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Zabıta mühendisi tarafından yapılan incelemenin ardından binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası