Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Zeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardı, duman mahalleye yayıldı

Zeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardı, duman mahalleye yayıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın, Zeytinburnu, İstanbul, İtfaiye, Atölye, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zeytinburnu'nda üç katlı bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşının ardından söndürüldü.

İstanbul Zeytinburnu’nda gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre; boya imalathanesi ile demir kaplama atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMAN MAHALLEYİ KAPLADI

Alevler, kısa sürede binanın çatısını sardı. Alevlerin hızla büyümesiyle yoğun duman mahalle boyunca etkili olurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Zeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardı, duman mahalleye yayıldı - 1. Resim

BİR SAATTE KONTROL ALTINDA

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölye binasında ciddi maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Beyoğlu'nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2'si ağır 5 yaralıSuriye'de deprem! Verileri AFAD duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beyoğlu'nda dehşet anları! Dolmuş otobüse çarptı, 2'si ağır 5 yaralı - 3. SayfaBeyoğlu'nda dolmuş otobüse çarptı! 2'si ağır 5 yaralıSakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandı - 3. SayfaSakarya'da traktör devrildi: 10 kişi yaralandıHatay'da beton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi feci şekilde can verdi - 3. SayfaBeton mikseriyle motosiklet çarpıştı: 2 kişi can verdiSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haber - 3. SayfaSapanca Gölü'ne giren 21 yaşındaki gençten acı haberGiresun'da şarampole devrilen otomobilde can pazarı: Yaralılar var - 3. SayfaGiresun'da şarampole devrilen otomobilde can pazarı!Bolu'da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaBolu'da otomobille kamyon çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...