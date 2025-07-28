Zeytinburnu'nda korkutan yangın! Alevler çatıyı sardı, duman mahalleye yayıldı

Zeytinburnu'nda üç katlı bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik uğraşının ardından söndürüldü.

İstanbul Zeytinburnu’nda gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre; boya imalathanesi ile demir kaplama atölyesi olarak kullanılan 3 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMAN MAHALLEYİ KAPLADI

Alevler, kısa sürede binanın çatısını sardı. Alevlerin hızla büyümesiyle yoğun duman mahalle boyunca etkili olurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

BİR SAATTE KONTROL ALTINDA

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, atölye binasında ciddi maddi hasar meydana geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından olay yerinden ayrılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı inceleme başlatıldı.