ABD merkezli Make Sunsets girişimi, yalnızca 1 dolar ödeyen müşterileri adına stratosfere kükürt dioksit balonları göndererek güneşi bir miktar "karartmayı", böylece iklimi soğutmayı vadeden bir güneş jeomühendisliği şirketi olarak tartışmaya neden oluyor.

1 DOLARA GÜNEŞİ KARARTMA GİRİŞİMİ Uygulama hiçbir hükümet tarafından onaylanmasa da Kaliforniya’da teknik olarak yasadışı değil. Şirketin kurucusu Luke Iseman, binin üzerinde müşteriye "soğutma kredisi" satmış durumda. Rakip bir şirket olan Stardust ise 75 milyon dolar fon toplayarak daha gelişmiş ve "daha güvenli" olduğunu iddia ettiği bir teknoloji geliştiriyor.

İKLİMİ SOĞUTMA VAADİ Ancak uzmanlar, özel şirketlerin küresel iklim sistemine müdahale etmesinin tehlikeli olabileceğini, bu tür girişimlerin hava kirliliği, sağlık sorunları ve uluslararası krizlere yol açabileceğini savunuyor.

Tennessee, Louisiana ve Florida gibi bazı eyaletler güneş jeomühendisliğini yasakladı. EPA ise Make Sunsets’ı soruşturuyor.

The Wasgington Post'un haberine göre jeomühendislik maliyet açısından ucuz görünse de, örneğin atmosferi 15 yıl boyunca yüzde 50 yavaşlatılmış ısınmaya çekmek yıllık yaklaşık 2,25 milyar dolara mal olabilir.

Uzmanlara göre kimin bunu yapma yetkisine sahip olacağı, dünya için en büyük risklerden biri.

Stardust, gizlilik nedeniyle yoğun eleştiri alırken, Make Sunsets "yasaklansa bile bir milyarder isterse yardım ederim" şeklindeki açıklamalarıyla endişeleri büyütüyor.

Bilim insanları, bu tür teknolojilerin hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenmesi ve kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Editör:BATIKAN ALTAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası