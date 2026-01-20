Donald Trump’ın da katılacağı Davos Zirvesi, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde İsviçre’de başladı. Zirvede küresel ekonomi, yapay zeka ve jeopolitik riskler 5 gün boyunca ele alınacak.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ya da bilinen adıyla Davos Zirvesi İsviçre’nin Davos kasabasında 56. kez kapılarını açtı.

60’tan fazla devlet ve hükûmet başkanı, 400’ü aşkın üst düzey siyasi lider ve 130 ülkeden 3 bini aşkın işadamının katıldığı zirvenin bu yılki teması, 5 gün boyunca “Diyalog Ruhu” olacak…

Jeopolitik ve jeoekonomik risklerin arttığı bu dönemde, katılımcılar küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi zorlu konuları tartışacak.

Zirvenin güvenliği ise yapay zekaya ait. Üç bine yakın polis ve askerin görev yaptığı Davos’a gelenler yüz taramasından geçmeden kasaba sınırlarına giremiyor.

11 bin nüfus ve 1.560 metre yüksekliği ile Avrupa’nın en yüksek kasabası olan Davos’taki zirvenin bu yıl ki yıldızı şüphesiz ABD Başkanı Donald Trump olacak… Altı yıldır zirveye katılmayan, geçen yıl da video mesaj gönderen Trump, bu yıl bizzat gelecek.

Grönland açıklamaları sonrası Avrupalı liderlerle arasında soğuk rüzgârlar esen Trump’ın Davos temasları, mesajları ve yarın yapacağı konuşması merakla bekleniyor. Gündemi zaten gergin olan zirvenin ayrıca Ukrayna-Rusya savaşı, Gazze’deki İsrail işgali sebebiyle kritik sonuçlara yol açacağı belirtiliyor. Bu arada, Türkiye’den Davos’a siyasi düzeyde katılım olmayacak ancak iş dünyasının önde gelen isimlerinin zirveye katılması bekleniyor. Zirvenin bir diğer sürpriz katılımcısı ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara olacak.

