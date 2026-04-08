Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini güvence altına almak için yaklaşık 15 ülkenin katılımıyla büyük bir operasyon hazırlığında olduklarını duyurdu.

Ulusal Savunma Konseyi toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz Boğazı için yeni bir güvenlik mekanizmasının yolda olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 15 ülkenin katılımıyla bir "deniz görev gücü" oluşturulması için hazırlıkların sürdüğünü duyuran Fransız lider, yeni planın İran ile koordineli bir şekilde yürütüleceğine değindi.

İddialara göre Umman gibi ülkelerin talebi yerine, bölgedeki seyrüsefer serbestisini garanti altına alacak uzun vadeli bir mekanizma olması hedefleniyor.

15 ülkeden Hürmüz planı! "Yeni güvenlik mekanizması kurulacak"

ABD-İRAN ATEŞKESİ SONRASI HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN İLK GEMİLER GEÇTİ

ABD ve İran arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararının ardından boğazdan ilk gemiler geçti.

Liberya bayraklı Daytona Beach adlı yük gemisi Türkiye saatiyle 08.28'de İran'ın Bender Abbas limanından ayrılmasının ardından 09.59'da boğazı geçti. Halihazırda Umman Körfezi'nde bulunan geminin varış noktası olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı görülüyor.

ABD İLE İRAN ARASINDA İSRAİL'İ DE KAPSAYAN GEÇİCİ ATEŞKES

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası