16 bin Gazzeli şehit öğrenci unutulmadı! Karneler gökyüzüyle buluşacak

Gazze'de İsrail'in katliam saldırılarında şehit olan 16 bin Gazzeli öğrenci unutulmadı. Ankara'da gerçekleştirilecek programla öğrenciler karnelerini gökyüzüyle buluşturacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Başkent bugün çok anlamla bir etkinliği ev sahipliği yapacak. Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) tarafından AOÇ Konser Alanı’nda Gazzeli misafir çocuklarla birlikte “Gazze Karne Şenliği” düzenlenecek.

Etkinliğe katılanlar hem uçurtma uçuracak hem de karnelerini, İsrail tarafından Gazze’de şehit edilen 16 bin çocuğun anısına balonla gökyüzüyle buluşturacak.

Etkinliği gazetemize değerlendiren ANFİDAP üyesi Muhammet Sena Yelkovan “Bütün başkentlileri bu organizasyona bekliyoruz. En az 50 bin kişinin gelmesini ümit ediyoruz. Programda yüreği buruk Gazzeli çocuklarımız olacak. Akşam namazı ile birlikte etkinliği sona erdireceğiz. Ayasofya Başimamı Mehmet Emin Ay öncülüğünde namazımızı eda edeceğiz. Yapacağımız dualarla, secdelerle Filistin meselesine İsrail’in yaptığı katliamlara farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.