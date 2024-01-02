3 bin kişinin öldüğü 7'lik felaketin devamı mı? Fas'ta korkutan deprem

2 Ocak 2024 16:45 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:05

Fas'ın kuzeyindeki Azilal bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN DEVAMI

Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugün 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bir devamı olduğunu kaydetti.

3 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Fas'ta 8 Eylül gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.