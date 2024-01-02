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3 bin kişinin öldüğü 7'lik felaketin devamı mı? Fas'ta korkutan deprem
Geçen eylül ayında 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki depremle felaketi yaşayan Fas'ta 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Fas'ın kuzeyindeki Azilal bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN DEVAMI
Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugün 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bir devamı olduğunu kaydetti.
3 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Fas'ta 8 Eylül gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı