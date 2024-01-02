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    3 bin kişinin öldüğü 7'lik felaketin devamı mı? Fas'ta korkutan deprem

    Geçen eylül ayında 3 bin kişinin hayatını kaybettiği 7 büyüklüğündeki depremle felaketi yaşayan Fas'ta 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    3 bin kişinin öldüğü 7&#039;lik felaketin devamı mı? Fas&#039;ta korkutan deprem
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fas'ın kuzeyindeki Azilal bölgesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Fas Ulusal Jeofizik Enstitüsü'nün açıklamasına göre, sabah saatlerinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN DEVAMI

    Enstitü Başkanı Nasır Cabur, resmi televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bugün 5.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin, 8 Eylül'de El-Huz bölgesinde yaşanan 7 büyüklüğündeki depremin bir devamı olduğunu kaydetti.

    3 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

    Fas'ta 8 Eylül gecesi El-Huz'da meydana gelen depremde 3 bine yakın kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Söz konusu depremde, Azilal bölgesinde de çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FasDeprem
    Haberler > Dünya > 3 bin kişinin öldüğü 7'lik felaketin devamı mı? Fas'ta korkutan deprem
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