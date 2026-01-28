İtalya’nı Sicilya bölgesinde, yaklaşık 25 bin nüfuslu Niscemi kasabasında büyük bir doğal afet yaşanıyor. Şiddetli bir fırtınanın tetiklediği devasa bir heyelan, kasabanın üzerindeki platoyu harekete geçirerek, çok sayıda evi ve aracı uçurumun kenarında bıraktı. Bin 500'den fazla kişi ise tahliye edildi.

İtalyan yetkililer, geçen haftaki şiddetli fırtınanın tetiklediği heyelan nedeniyle Sicilya'nın Niscemi kasabasındaki bin 500'den fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Kasabanın üzerindeki platonun kademeli çöküşü ve artan ekstrem hava olayları sebebiyle evlerin uçurumun kenarında sallanmaya başladığı belirtildi.

“HEYELAN HALA AKTİF”

Sivil Koruma Başkanı Fabio Ciciliano, Niscemi’de yaptığı basın toplantısında, "Açık konuşalım: Uçurumun kenarında, yaşanılmaz hale gelmiş evler var."Su çekilip hareket eden kısım durduktan veya yavaşladıktan sonra daha doğru bir değerlendirme yapılacaktır. Heyelan hala aktif durumda" ifadelerini kullandı.

Ciciliano, evlerinden tahliye edilen kişilerin, kalıcı olarak başka evlere yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

HÜKÜMETTEN OHAL KARARI

Geçen hafta,ülkenin üç güney bölgesini vuran şiddetli fırtınanın ardından, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki İtalyan hükümeti, Sicilya, Sardinya ve Calabria için olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Diğer taraftan, İtalya'da son yıllarda aşırı hava olayları artış gösteriyor. Ülke genelinde şehirleri harap eden seller onlarca kişinin ölümüne neden oldu.

Hükümet, son fırtınadan en kötü etkilenen bölgelerin ilk ihtiyaçları için 100 milyon Euro (5.2 milyar TL) kaynak ayırdı. Ancak yerel yetkililer, güçlü rüzgarlar ve dalgaların kıyı savunmalarını aşarak denizi içeri itmesi, ev ve iş yerlerini yok etmesi nedeniyle toplam hasarın 1 milyar Euro’yu (52 milyar TL) aştığını belirtti.

"30 YILDIR KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR"

Öte yandan, Niscemi’de ani tahliyeler, bölge sakinleri arasında hem kaygı hem de öfkeye yol açtı. Sakinlerin bir kısmı, daha önceki heyelan olaylarının dikkate alınmadığını öne sürdü.

Tahliye edilen kişilerden biri olan Francesco Zarba, "Burada ilk heyelan 30 yıl önce oldu ve o zaman da kimse hiçbir şey yapmadı" ifadelerini kullanarak, ihmalin uzun yıllara dayandığını kaydetti.

