4 bin asker bölgeye gönderilecek! Kartellerle mücadele aralıksız sürecek

4 bin asker bölgeye gönderilecek! Kartellerle mücadele aralıksız sürecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
4 bin asker bölgeye gönderilecek! Kartellerle mücadele aralıksız sürecek
Anadolu Ajansı

ABD, "kartellerle mücadele" için Latin Amerika bölgesine ilave 4 bin asker gönderecek. Amerikan ordusu, Başkan Donald Trump'ın kararnamesinin ardından uyuşturucu kartellerine karşı harekete geçtiklerini belirti. 

ABD ordusu, "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" için Latin Amerika ve Karayipler çevresine ilave 4 bin asker göndereceklerini açıkladı.

Amerikan ordusu, Başkan Donald Trump'ın kararnamesinin ardından uyuşturucu kartelleriyle mücadele için çalışma başlattı.

4 BİN DENİZ PİYADESİ BÖLGEYE İNTİKAL EDECEK 

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın kartellerle mücadelede orduyu daha fazla kullanma talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtti.

Yetkililer, bu kapsamda Iwo Jima Amfibi Hazırlık Grubu ve 22. Deniz Piyade Birimi'nin ABD Güney Komutanlığı'na konuşlandırılacağı, ayrıca nükleer güçle çalışan bir saldırı denizaltısı ile keşif uçaklarının da bu görevlerin bir parçası olacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma oluşturmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

