4 gündür tırmanıyordu: Genç dağcı canlı yayında hayatını kaybetti

4 gündür tırmanıyordu: Genç dağcı canlı yayında hayatını kaybetti

- Güncelleme:
4 gündür tırmanıyordu: Genç dağcı canlı yayında hayatını kaybetti
ABD’de Yosemite Milli Parkı'nda dağa tırmanan 23 yaşındaki bir dağcı canlı yayın sırasında düşerek hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyen bir kullanıcı, "Zirveye ulaştı ancak kayaya takılan çantalarını almaya çalışırken düşüp öldü, tüm bunlar canlı yayında kaydedildi" dedi.

Korkunç olay, ABD’de Yosemite Milli Parkı'nda yaşandı. Balin Miller isimli dağcı canlı yayın sırasında El Capitan dağına tırmanırken düşüp hayatını kaybetti. 

AP’ye konuşan acılı annesi, Jeanine Girard-Moorman, "Küçük bir çocukken bile tırmanış yapıyordu. Tırmanmayı severdi ve bu asla para ve şöhretle ilgili değildi." ifadelerinde bulundu.

4 gündür tırmanıyordu: Genç dağcı canlı yayında hayatını kaybetti - 1. Resim

KALBİM BİN PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Sosyal medyadan da oğlunun ölümünü doğrulayan anne, "Kalbim bin parçaya bölündü. Bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum. Onu çok seviyorum. Bu korkunç kabustan uyanmak istiyorum." şeklinde konuştu.

TAKİPÇİLERİ CANLI OLARAK İZLEDİ

Miller’ın tırmanışının dördüncü gününde olduğu kaydedilirken, bir takipçisi korkunç kazanın yaşandığı sırada onu canlı olarak izlediğini belirtti. Genç dağcının düşmesine tanık olan Michelle Derrick, "Zirveye ulaştı ancak çantalarının bir kayaya takılması sonucu düşüp öldü, tüm bunlar canlı yayında kaydedildi" dedi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

