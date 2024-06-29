50. yılda 50 gemi ile gövde gösterisi! Kıbrıs Barış Harekâtı, ihtişamlı törenlerle kutlanacak

“Barış ve Özgürlük Bayramı” olarak kutlanan harekâtın 50. yılında Kıbrıs gazileri sembolik olarak 1974’teki gibi Yavuz Plajı’na çıkarma yapacak.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Kıbrıs Barış Harekâtının 50. yıl dönümünü görkemli törenle kutlanacak. Ankara, bir kez daha Kıbrıs Türkü’nün hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağı, Türk askerinin, özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi olduğu mesajını verecek.

KKTC’de “Barış ve Özgürlük Bayramı” olarak kutlanan harekâtın 50. yılı için hummalı hazırlıklar sürüyor.

Kutlamalar 19 Temmuz akşamı KKTC Meclisi’nde verilecek resepsiyonla başlayacak. Daha sonra, 50 yıl önce Kıbrıs Türkü’nü Rum terör örgütü EOKA’nın katliamından kurtarmak için Türk askerinin ayak bastığı Yavuz Çıkarma Plajında şafak nöbeti tutulacak. Törenlerin deniz safhasında Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG ANADOLU da katılacak. ANADOLU’nun da içinde bulunduğu 50 gemi Akdeniz’de geçiş yapacak ve 50 pare top atışı gerçekleştirilecek.

TÜRK YILDIZLARI SELAMLAYACAK

Kutlamalar çerçevesinde Kıbrıs gazilerinin sembolik olarak çıkarma gemileriyle yeniden 1974’teki gibi Yavuz Çıkarma Plajı’na çıkarma yapmalarının planlandığı öğrenilirken, sahilde şafak nöbeti tutan Kıbrıs Türklerini ise Türk Yıldızları selamlayacak.

HATIRA PARASI BASILACAK

Türk Yıldızları ve SoloTürk ekiplerinin gösteri ve selamlama uçuşunun yanı sıra KKTC Barış Harekâtı’nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması, ağaç dikimi, sergi ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet yapılacak. Ayrıca 50’nci yıla özel logo tasarımı, anı pulu ve madeni para basımı gerçekleştirilecek.

ERDOĞAN HİTAP EDECEK

Kutlamalar kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde bir konuşma yapacak. Erdoğan, 11 Haziran’da yapılan görüşmede CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i yıl dönümü törenlerine davet etmişti. Kutlamalara katılacağı öğrenilen Özel’in ayrıca Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde kabinede yer alan bakanları da kutlamalara çağırdığı belirtildi.