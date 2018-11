Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik’te Osmanlı döneminden kalma Hamza Bey, Hortacı Süleyman Efendi, Yeni Cami ve Alaca İmaret Camileri, devlet tarafından ibadete kapalı tutuluyor. Bazı camilerin kapılarına kilit vurulurken, bazıları ise müze olarak kullanılıyor. Yaklaşık 7 bin Müslümanın yaşadığı şehirde cemaat, cuma ve bayram namazlarını Makedonya ve Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği binasının zemin katındaki lokalinde kılmak zorunda kalıyor. Batı Trakya’da Türk azınlık tarafından seçilmiş müftülerin görevlendirdiği imamlar, her hafta 300 kilometre uzaktan Selanik’e giderek dernek lokalinde cuma namazını kıldırıp hafta sonlarında da Türk çocuklarına dinî eğitim veriyor.



MESCİDİ KAPATTILAR

Dedeağaç’ın Dimitoka ilçesinde görev yapan imam Abdurrahim Guru “Bu dernek 2005 yılından beri faaliyette olan bir dernek. Bu derneğin yanı başında bir mescit vardı. Bu mescit, geçen yılın haziran ayında 12 yıl hizmet verdikten sonra bazı gerekçelerle maalesef ibadete kapatıldı. Yaklaşık 22 hafta süreyle cuma namazları maalesef derneğimizin bu yakınında Trogois Parkı’nda kılındı. Şimdi ise cuma namazlarımızı biz burada derneğin lokalinde kılıyoruz” dedi.



HER CUMA AYNI SIKINTI

Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu da “Biz çay kahve içtiğimiz yerde sandalye ve masaları çıkarıp cuma namazını kılıyoruz. Alaca İmaret Camii var burada Osmanlıdan kalma. Oranın açılmasını istedik ama orayı bize vermediler. Kışla Camii var, Osmanlı döneminden, onu istedik onu da vermediler. Yeni Cami’yi verdiler Kurban Bayramı için bize bu sene. Kurban Bayramı namazımızı camide kıldık. Ama tekrar ibadet yapmamıza izin vermediler. Biz her cuma günü yine burada sandalyeleri çıkarıp halıları yayarak namazımızı kılıyoruz. Ardından tekrar sandalyeleri koyarak lokal olarak kullanıyoruz” ifadesini kullandı.



MEZARLIK DA YOK

Osmanlı döneminde mezarlıklarının olduğunu belirten İsmailoğlu, “Ancak oraları yıkıp yerine binalar yaptılar. Şimdi biz burada yaklaşık 6- 7 bin Müslüman varız ama maalesef mezarlığımız yok. Burada vefat eden soydaşlarımızı en yakın İskeçe’ye, Gümülcine’ye ve Dedeağaç’a götürerek defnediyoruz” diye konuştu.

‘BİZ DE VATANDAŞIZ, İBADET BİZİM DE HAKKIMIZ’

Makedonya-Trakya Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Osman İsmailoğlu, defalarca başvurmalarına rağmen bir caminin bile kendilerine tahsis edilmediğini söyledi. İsmailoğlu “Bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin insanıyız, bizim de burada ibadet yapma hakkımız var. Çünkü biz burada vergimizi verip askerliğimizi yapıyor, oyumuzu kullanıyoruz. Bize niçin bu kadar ayrım yapılıyor anlayamıyorum” dedi.