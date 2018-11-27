Orta Amerika ülkelerinden gelerek Meksika sınırı üzerinden ABD topraklarına girmek isteyen göçmenlerden 69’unun sınırı geçmeye çalışırken ABD’li yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Tijuana kenti yetkileri ise Meksika tarafında da aynı gerekçe ile 39 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
ABD’ye girmek isteyen 69 göçmen gözaltına alındı
27.11.2018 - 10:03 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meksika sınırından ABD’ye girmek isteyen 69 göçmen gözaltına alındı.
Etiketler : abd,göçmen,haberler,
590595 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/590595.aspx
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