Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Amerika ülkelerinden gelerek Meksika sınırı üzerinden ABD topraklarına girmek isteyen göçmenlerden 69’unun sınırı geçmeye çalışırken ABD’li yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Tijuana kenti yetkileri ise Meksika tarafında da aynı gerekçe ile 39 kişinin gözaltına alındığını belirtti.