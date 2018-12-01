G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin’e gelen ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüştü. Trump görüşme sırasında, basın mensuplarına dönerek, “Angela Merkel, ben dahil herkes tarafından saygı gören bir insan” dedi. İkili Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz, ticaret ve Moskova’nın orta menzilli nükleer kuvvetler antlaşmasını ihlal etmesini görüştü.
Donald Trump ile Angela Merkel görüştü
01.12.2018 - 21:48 | Son Güncelleme: 01.12.2018 - 21:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, G20 Liderler Zirvesi programı kapsamında Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir araya geldi.
Etiketler : Donald Trump,Angela Merkel,G20 zirvesi,
591366 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/591366.aspx
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