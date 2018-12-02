Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan yazılı açıklamasında Kasımi, İran'ın füze faaliyetlerinin "savunma amaçlı" olduğunu ve ülkenin ihtiyacına göre yapıldığını ifade etti.

Kasımi, İran'ın füze programı ve denemelerini yasaklayan BMGK kararnamesi bulunmadığını belirterek, ABD yönetiminin nükleer anlaşmadan tek taraflı çıkarak söz konusu kararnameyi çiğnediğini kaydetti.

ABD'DEN TEPKİ GELMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını belirterek, "Bu füze, İran'ın, Avrupa'nın bir bölümünü ve Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurma menziline sahip. Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor. İran'a, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.