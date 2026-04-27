ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetiminin iç sorunlar ve ekonomik kriz nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini iddia etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD basınına yaptığı açıklamalarda İran ile devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubio, İran yönetiminin ciddi ekonomik ve siyasi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, mevcut durumun ülkeyi daha da zorladığını öne sürdü.

"SIKINTILAR GİDEREK ARTIYOR" İDDİASI

İran’da ekonomi kaynaklı huzursuzlukların ve toplumsal sorunların devam ettiğini söyleyen Rubio, enflasyon, kuraklık ve maaş ödemelerindeki sıkıntıların giderek arttığını ifade etti. İran’ın ağır uluslararası yaptırımlar altında bulunduğunu dile getiren Rubio, bu baskının daha da artırılabileceğini söyledi.

Müzakere sürecine ilişkin konuşan Rubio, kararların ABD Başkanı Trump'ın inisiyatifinde olduğunu belirterek, İran’a yönelik yaptırımların “olağanüstü seviyede” olduğunu vurguladı. İran’ın nükleer kapasite hedeflerine dikkat çeken Rubio, bu durumun küresel güvenlik açısından kabul edilemez olduğunu savundu.

İran iç siyasetindeki bölünmelere de değinen Rubio, ülkede ideolojik yönetim anlayışı ile ekonomik gerçekler arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ifade etti. Bu durumun karar alma süreçlerini zorlaştırdığını belirtti.

"İÇ DİNAMİKLER MÜZAKERELERİ ETKİLİYOR"

Rubio ayrıca, İran’daki dini liderlik yapısının şeffaf olmamasının ve karar mekanizmalarının net şekilde görünmemesinin müzakerelerde belirsizliğe neden olduğunu söyledi. Bu nedenle müzakere sürecinin yalnızca iki taraf arasında değil, İran’ın kendi iç dinamikleri arasında da sürdüğünü dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası