Washington-Tahran arasındaki gerilim günden güne tırmanırken, Rusya hattından çarpıcı bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Saint Petersburg'da İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile yaptığı görüşmede, Moskova'nın Ortadoğu'da barışın sağlanmasına yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPARIZ"

Bölgedeki son gelişmeleri ele alan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya’nın İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarlarını gözeterek hareket edeceğini belirterek, “Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Putin’den çarpıcı İran mesajı: Elimizden gelen her şeyi yaparız

Rus lider, İran halkının bu zorlu dönemi atlatmasını umut ettiklerini belirterek, "Rusya Federasyonu, İran halkının bu zorlu dönemini atlatacağını ve barışın sağlanacağını umuyor" şeklinde konuştu.

HAMANEY'DEN MESAJ ALDIĞINI DUYURDU

Öte yandan Mücteba Hamaney’den bir mesaj aldığını açıklayan Rus lider, Hamaney’e en iyi dileklerini İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi aracılığıyla ilettiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor…

