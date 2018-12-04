Fransa'da geçtiğimiz haftalarda baş gösteren akaryakıt zammı protestoları, ülkeyi adeta yangın yerine çevirmişti.
Fransa hükümetine yakın kaynaklar, başbakan Édouard Philippe'in ülkedeki akaryakıt vergisi zammını askıya alındığını duyurdu.
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Fransa'da geçtiğimiz haftalarda baş gösteren akaryakıt zammı protestoları, ülkeyi adeta yangın yerine çevirmişti.
Fransa hükümetine yakın kaynaklar, başbakan Édouard Philippe'in ülkedeki akaryakıt vergisi zammını askıya alındığını duyurdu.
Etiketler : fransa,zam,