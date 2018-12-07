Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD yönetiminin talebi üzerine gözaltına alınan Wanzhou’nun bugün hâkim karşısına çıkması bekleniyor. Wanzhou’nun ABD’ye iade edilmesi durumunda ise New York eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD ve Kanada’dan, gözaltı nedenini açıklığa kavuşturmalarını ve Wanzhou’nun derhâl serbest bırakılmasını isterken, Çin basını kararı “gözdağı” alarak nitelendirdi. Trump daha önce Huawei markalı telefonların kamuda kullanılması yasaklamış, nisan ayında Huawei hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan gözaltı kararıyla ABD-Çin arasındaki ticaret ateşkesin bozulabileceği endişesiyle Asya ve ABD borsaları güne sert kayıplarla başladı. New York saatiyle 23.45 itibarıyla (TSİ 07.45) Standard&Poor’s 500 vadelileri yüzde 1,3, Dow Jones vadelileri yüzde 1,4 ve Nasdaq vadelileri yüzde 1,6 azalışla işlem görüyor.