İhlas Haber Ajansı
Ülkeyi kahreden kaza! Otobüs nehre uçtu, 24 kişi can verdi
Fildişi Sahili'nde yolcu otobüsü nehre düştü. Feci kazada 24 kişi hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı.
Özetle DinleÜlkeyi kahreden kaza! Otobüs nehre uçtu, 24 kişi c...
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Dünya 11 dk önce
Fildişi Sahili'nde Odienne'den Yamoussoukro'ya giden bir yolcu otobüsü Bafing Nehri'ne düşerek can kaybı ve yaralanmalara neden oldu.
- Odienne'den Yamoussoukro'ya seyir halindeki otobüs Touba-Biankouma yolu üzerinde Bafing Nehri'ne düştü.
- Otobüste bulunan 69 yolcu ve mürettebattan 24'ü hayatını kaybetti.
- Kazada 36 kişi yaralandı.
- Kayıp kişileri bulmak için kurtarma ekipleri görevlendirildi.
- Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
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Fildişi Sahili Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Odienne'den Yamoussoukro'ya seyir halindeki yolcu otobüsü, Touba-Biankouma yolu üzerinde Bafing Nehri'ne düştü.
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KAYIP KİŞİLER VAR
69 yolcu ve mürettebat üyesinin bulunduğu otobüste 24 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı. Kayıp kişileri aramak için kurtarma ekipleri görevlendirildi.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, tüm sürücülere özellikle mevcut yağmurlu mevsimde dikkatli olma ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulunuldu.
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